Mattarella: Lorenzin, 'partecipazione antidoto a rassegnazione e apatia'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un richiamo forte e limpido a un’assunzione collettiva di responsabilità, rivolto in particolare a vantaggio delle nuove generazioni. In un tempo segnato da fratture sociali, diseguaglianze e paure globali, il Capo dello Stato indica con chiarezza la partecipazione, il sale della nostra democrazia, come antidoto alla rassegnazione e all’apatia".

Lo afferma Beatrice Lorenzin, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Il suo invito a 'prendere in mano le sorti della Repubblica' -aggiunge- non è un esercizio retorico, ma un appello concreto a ricostruire fiducia, coesione e futuro, partendo dai valori costituzionali che tengono unito il Paese da quasi 80 anni. Il suo messaggio è sobrio ma esigente: chiama istituzioni, politica e cittadini a fare la propria parte, senza scorciatoie e senza alibi”.