Mattarella: 'no a pulsioni di potenza e a logiche di spartizione'

Hiroshima, 8 mar. (Adnkronos) – "Non è immaginabile essere oggi coresponsabili di un ritorno a criteri di scontri imperialistici, che contraddicono il faticoso cammino compiuto dall'umanità negli ultimi 80 anni. Il contributo alla vicenda internazionale che Giappone e Italia hanno offerto e continuano ad offrire, è tanto più prezioso nel momento in cui assistiamo a pulsioni di dominio che ruotano intorno a concetti di potenza e a logiche di spartizione in cui i popoli altrui diventano oggetti". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.