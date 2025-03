Mattarella: 'no a signorie nell'indo-pacifico'**

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) - "L'idea di un indo-pacifico libero e aperto è essenziale per lo sviluppo del mondo: si tratta di un campo decisivo perchè vengano alleggerite le tensioni e per contenere spinte all'esercizio di signorie in questi mari: ancora una volta l'...

Tokyo, 5 mar. (Adnkronos) – "L'idea di un indo-pacifico libero e aperto è essenziale per lo sviluppo del mondo: si tratta di un campo decisivo perchè vengano alleggerite le tensioni e per contenere spinte all'esercizio di signorie in questi mari: ancora una volta l'alternativa è tra cooperazione e dominio". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con esponenti del mondo economico e imprenditoriale italiano e giapponese, organizzato a Tokyo dalla Keidanren, la Confindustria nipponica.