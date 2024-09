Mattarella sostiene la collaborazione tra i Parlamenti per promuovere la pace e lo sviluppo.

Durante l’inaugurazione del G7 dei Parlamenti a Verona, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato come sin dal 1889, con la fondazione dell’Unione Interparlamentare, i popoli abbiano identificato nei Parlamenti una piattaforma di dialogo e di comprensione condivisa. Questi organi internazionali offrono un contesto in cui cooperare per incoraggiare valori come pace, stabilità e benessere. Attraverso tale collaborazione, nel corso del tempo, si sono potute osservare progressi e sviluppi, che hanno rafforzato i principi fondamentali della comunità globale.