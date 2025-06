Mattarella visita stand Stati generali della prevenzione a Napoli

Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Villaggio degli Stati generali della prevenzione in corso alla Stazione Marittima di Napoli. In precedenza, il capo dello Stato ha visitato lo stand dell'Ospedale pediatrico Santobono del capo...

Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Villaggio degli Stati generali della prevenzione in corso alla Stazione Marittima di Napoli. In precedenza, il capo dello Stato ha visitato lo stand dell'Ospedale pediatrico Santobono del capoluogo campano, in compagnia del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, per poi fermarsi qualche secondo al Villaggio degli Stati generali della prevenzione.