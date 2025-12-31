Mattarella: Zanella, 'esortazione commovente e portatrice di speranza'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "È commovente e portatrice di speranza l’esortazione del presidente Sergio Mattarella a ‘scegliere’ il nostro futuro, e a sentirci ‘responsabili, come la generazione che 80 anni fa costruì l'Italia moderna’. In queste ...