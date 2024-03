Matteo Messina Denaro: arrestati altri tre uomini per aver protetto l'uomo du...

Arrestati per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo Cosimo Leone e Leonardo Gulotta: avrebbero aiutato Messina Denaro durante la latitanza

I carabinieri del Ros hanno arrestato per associazione mafiosa l’architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell’ospedale di Mazzara del Vallo Cosimo Leone e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta.

Nuovi arresti per aver contribuito alla latitanza di Matteo Messina Denaro

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova.

Dopo l’arresto del boss Messina Denaro sono finite in manette 14 persone accusate di aver aiutato il capomafia ricercato nella latitanza.

Ecco come i nuovi arrestati avrebbero aiutato Messina Denaro

Secondo gli inquirenti, tra il 2007 e il 2017, l’architetto avrebbe ceduto più volte la sua identità, consentendo a Messina Denaro di acquistare una Fiat 500 e una moto Bmw, di stipulare l’assicurazione sui due mezzi, di compiere operazioni bancarie.

Al tecnico radiologo viene contestato di aver effettuato in sicurezza una Tac al torace e all’addome, di avergli consegnato un cellulare riservato durante il ricovero all’ospedale di Mazara del Vallo, per l’operazione al tumore al colon e di avergli fatto recapitare dopo le dimissioni il cd della tac da mostrare agli specialisti che lo avevano in cura.

Leonardo Gulotta, invece, è accusato di aver messo a disposizione di Messina Denaro, tra il 2007 e il 2017, la propria utenza telefonica per poter ricevere comunicazioni dal rivenditore della Fiat 500 acquistata sotto falso nome e dalle agenzie assicurative presso le quali erano state stipulate le polizze.

La rete di persone attorno a Matteo Messina Denaro

La rete di persone attorno a sé ha permesso al capomafia di vivere per anni una vita quasi normale, senza essere scoperto durante la sua latitanza.