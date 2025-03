Mauro Fratini porta in scena "Ci vorrebbe un miracolo" al Teatro de' Servi

(Adnkronos) – Il 2 aprile, il Teatro de' Servi di Roma ospiterà lo spettacolo di stand-up comedy "Ci vorrebbe un miracolo" di Mauro Fratini.

Lo show, che si annuncia ironico e satirico, si concentrerà sui miracoli compiuti da Gesù e quelli che noi comuni mortali realizziamo ogni giorno, senza però finire nelle sacre scritture.

"Ci vorrebbe un miracolo" è un resoconto che unisce ironia e satira, come spiega lo stesso Fratini: "dal latino 'miraculum', ovvero 'cosa meravigliosa', è un evento straordinario al di sopra delle leggi naturali, privo di una spiegazione logica. Ma la vita di tutti noi non è forse una cosa meravigliosa, priva di ogni spiegazione? Svegliarci la mattina è già un miracolo; arrivare a sera senza aver 'ammazzato' nessuno, non è forse un altro miracolo? Arrivare a fine mese senza dover passare per la Caritas, non è forse anche questo un miracolo?".

L'artista si interroga inoltre su quale sia il vero significato di un miracolo, "Jesus Christ Superstar, con le sue parole, ci ha fatto capire che tutti noi compiamo ogni giorno miracoli ben più difficili del trasformare l'acqua in vino. Il nostro superpotere non è far resuscitare Lazzaro, che tra l'altro mi ha confessato che non voleva neanche svegliarsi" e "il nostro superpotere sono le parole: è grazie alle parole che costruiamo la realtà in cui viviamo. Non a caso il cristianesimo definisce la Bibbia 'Parola di Dio', perché sono le parole a compiere i miracoli", e si domanda se i nostri piccoli miracoli quotidiani siano altrettanto importanti, "Il 'Biondino di Nazareth' alla fine cosa ha fatto? Cosa ci ha lasciato?".

Fratini conclude la sua riflessione con una certezza: " che se Gesù tornasse sulla terra oggi, il suo pulpito sarebbe un palcoscenico e le sue parole quelle di uno stand-up comedian che, attraverso la satira, cerca di far risorgere le coscienze".

L'appuntamento con "Ci vorrebbe un miracolo" è per il 2 aprile, al Teatro de' Servi, in Via del Mortaro 22, a Roma.