Mazzola (Rai Com): IA già dentro processo produttivo audiovisivo

Bari, 28 ott. (askanews) – “Apulia Digital Experience, tre giorni per fare il punto sul gaming e sull’audiovisivo. La parte curata da Rai e Rai Com è sull’Intelligenza artificiale, parlarne è un primo passo per capire anche gli sviluppi e confrontarci con quello che è già nel presente, non soltanto nel futuro, un fattore dal quale non si può più prescindere”. Lo ha detto Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, a margine di “ADE” (Apulia Digital Experience), evento che ha visto confrontarsi esperti internazionali del settore audiovisivo, tenutosi a Bari presso l’Apulia Film House. “In varie parti del mondo ormai l’Intelligenza artificiale è entrata già nel cosiddetto processo produttivo, per quanto riguarda anche l’audiovisivo, e credo che un’azienda di servizio pubblico non possa abdicare al ruolo di player di primo piano in questo settore”, ha aggiunto.