Sarebbero oltre 16 mila i minori morti dall'inizio della guerra in Medio Oriente: i dati forniti da Hamas

16.054. Sono i minori rimasti uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre ad oggi, da quando Israele ha deciso di rispondere con tutti i suoi sforzi bellici a quell’attacco terroristico subito da Hamas. Un numero impressionate, che anche da solo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

Medio Oriente, i morti della guerra: i minori e le donne

A fornire il dato allarmante, è stato direttamente l’ufficio stampa del governo della Striscia di Gaza gestito da Hamas, che afferma come siano arrivati a 16.054 i bambini (qui vengono compresi tutti i minori) uccisi dall’inizio della guerra con Israele nell’enclave palestinese. Un numero elevatissimo e con pochi precedenti nella storia, per una guerra che ha tolto la vita a 38.345 palestinesi in totale. Il numero delle donne rimaste uccise, invece, è pari a 10.700.

Medio Oriente, i morti della guerra: raid nella notte

E questi numeri sono, purtroppo, in continuo aggiornamento. Anche questa notte, l’Idf ha colpito con un nuovo sanguinoso raid. L’obiettivo è stato la città di Deir el-Balah, dove almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite durante il bombardamento.