L’agenzia si stampa palestinese Wafa ha dichiarato che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio c’è stato un raid da parte di Israele nella striscia di Gaza, più precisamente a Zawaida. Le vittime sarebbero sei. Sempre secondo la Wafa, nelle stesse ore sette persone sono rimaste ferite in ulteriori bombardamenti aerei effettuati sulla città meridionale di Khan Yunis e sul campo profughi di Nuseirat. Dal 7 ottobre scorso, il bilancio nell’enclave palestinese è di almeno 38.098 morti e 87.705 feriti, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità locale, gestito dal movimento islamista Hamas.

Gaza, sei vittime a Zawaida: raid anche su una scuola a Gaza

Durante la notte sei persone sono state uccise in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito la città di Zawaida, nel centro della Striscia di Gaza. Nello stesso periodo, altri sette individui sono rimasti feriti in ulteriori raid sul campo profughi di Nuseirat e nella città meridionale di Khan Yunis. Intanto, presso l’Ospedale dei Martiri di Al Aqsa a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, regna il “caos assoluto” dopo l’attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat. Secondo i medici, citati da Al Jazeera, l’ospedale è “invaso” da feriti a seguito del bombardamento che ha colpito la scuola al-Jaouni, gestita dall’Unrwa, causando almeno 16 morti

Trattative in corso

Prossimamente, l’Egitto ospiterà delegazioni degli Stati Uniti e di Israele per discutere i “punti in sospeso” riguardanti un possibile cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, in seguito alla presentazione di una proposta di accordo rivista da parte di Hamas. Lo ha riportato la televisione di stato Al Qahera News. Una fonte di alto livello, vicina ai servizi di intelligence egiziani, ha dichiarato che il Cairo sta avviando una serie di contatti con tutte le parti coinvolte per promuovere gli sforzi verso un accordo sulla tregua a Gaza.

Hamas vorrebbe ostacolare i negoziati

Secondo una fonte anonima citata dall’emittente israeliana Channel 12, la Difesa israeliana ritiene che Hamas possa tentare di compiere un grave attacco terroristico nelle prossime settimane, con l’intento di ostacolare gli sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il rapporto indica che l’attacco potrebbe avvenire nell’enclave palestinese o in Cisgiordania. La stessa fonte ha aggiunto che i mediatori egiziani intensificheranno il loro coinvolgimento nei negoziati, guidati dagli Stati Uniti e dal Qatar.