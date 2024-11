Medio Oriente, in bilico il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah: violazioni in Libano

Il tanto atteso cessate il fuoco in Libano, a cui le diplomazie erano arrivate dopo settimane e settimane di trattative serrate, potrebbe già essere arrivato alla fine dopo soli due giorni. Le violazioni dell’accordo nel sud del Paese sono già state diverse e anche l’Idf ammette: “Le possibilità che si riprenda con la guerra a breve sono del 50%”.

Libano, multiple violazioni del cessate il fuoco: in bilico l’accordo Israele-Hezbollah

Sono passati solo due giorni dal momento in cui Israele e Hezbollah avevano annunciato di aver trovato un accordo per il cessate il fuoco nel sud del Libano. Da allora, però, Tel Aviv e il suo esercito hanno violato ripetutamente l’accordo. O almeno questo è quanto viene sostenuto dalle autorità libanesi che hanno denunciato un raid aereo contro una base del Partito di Dio, ma non solo. “L’Idf non ha rispettato l’accordo“ – fanno sapere da Beirut. Il parlamentare Hassan Fadlallah ha dichiarato inoltre che l’esercito di Israele avrebbe anche aperto il fuoco, solo poche ore fa, contro civili che tornavano nei propri villaggi: “Il nemico israeliano sta attaccando coloro che tornano ai villaggi di confine. Oggi ci sono violazioni da parte di Israele, anche in questa forma“.