È dal 7 ottobre del 2023 che in Medioriente impazza una guerra feroce, che interessa in particolar modo l’area della Striscia di Gaza. Quel giorno di un anno e mezzo fa, i tagliagole di Hamas fecero irruzione in Israele e uccisero e rapirono tante persone, alcune delle quali si trovano ancora oggi da qualche parte nell’enclave. La risposta di Israele fu tanto immediata quanto feroce: l’Idf sta mettendo a ferro e fuoco la Striscia di Gaza. In questi mesi si è tanto parlato di una possibile tregua, che sembrava ormai essere divenuta un miraggio: nelle ultime ore, però, si sarebbe aperto un nuovo spiraglio.

Medioriente, si avvicina la tregua: l’annuncio di Biden

“L’accordo è sul punto di essere chiuso” – così ha annunciato il presidente americano Joe Biden, faendo riferimento al cessate il fuoco in Medioriente. L’accordo tra Israele e Hamas, secondo quanto si apprende, non è mai stato così vicino e anche la cellula terroristica lo conferma: “C’è il desiderio di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra”.

Attacco in Israele: la rivendicazione degli Houthi

Nel frattempo, gli Houthi hanno rivendicato l’attacco lanciato nelle scorse ore nel territorio di Israele. Il gruppo armato dello Yemen ha fatto sapere che il missile ipersonico che ha raggiunto Jafa nella notte è stato lanciato da loro verso il centro commerciale sito in Tel Aviv. A seguito dell’attacco, le sirene d’allarme hanno risuonato per molte ore nell’area centrale di Israele.