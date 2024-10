Meloni a Genova: "Osceno usare salute di Marco Bucci per attaccarlo"

Genova, 25 ott. (askanews) - "La realtà è che noi proponiamo ai cittadini della Liguria di continuare e di rilanciare questo lavoro che è stato fatto in questi anni e lo facciamo mettendo in campo l'uomo migliore che il centrodestra ligure potesse vantare e quell'uomo è Marco Bucci": lo ha detto...

Genova, 25 ott. (askanews) – “La realtà è che noi proponiamo ai cittadini della Liguria di continuare e di rilanciare questo lavoro che è stato fatto in questi anni e lo facciamo mettendo in campo l’uomo migliore che il centrodestra ligure potesse vantare e quell’uomo è Marco Bucci”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Genova per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra con Marco Bucci candidato a presidente della Liguria.

“Voglio dirlo anche io che considero osceno che la salute di Marco Bucci sia stata utilizzata per attaccarlo. Tutti noi e Marco sappiamo, che il punto non è quanto tempo abbiamo a disposizione, ma come lo usiamo. E noi lo usiamo per la sua gente e per la sua terra. Noi siamo fieri di lui e vogliamo ringraziarlo”.