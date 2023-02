Meloni: "Centrodestra veloce e compatto, governeremo 5 anni"

Roma, 7 feb. (askanews) – “Le parole di Matteo, Maurizio, Silvio – ha detto riferendosi agli interenti degli altri leader di centrodestra – raccontano senza timore di smentita una realtà molto diversa da quella che altri raccontano ogni giorno. Quando leggo la rassegna stampa, confesso di non farlo sempre, ogni giorno scopro che ho litigato con un ministro, imbavagliato un ministro, a tratti frustrato un ministro, sto sempre a litigare”: così la premier Giorgia Meloni, dal palco del teatro Dal Verme dove Attilio Fontana chiude la sua campagna elettorale per la Regione Lombardia.

“Io vedo un clima completamente diverso. Una realtà che alcuni non vogliono vedere e quella realtà è che non solo noi stiamo governando con coesione, con compattezza, con consapevolezza del ruolo che ci è stato affidato, ma che continueremo a leggere poco e che intendiamo farlo per i prossimi cinque anni”.