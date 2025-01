Incontro tra Meloni e Musk accelera i piani per SpaceX in Italia secondo quanto riportato da Bloomberg. Il Governo italiano smentisce la notizia circolata

Il recente incontro tra la premier Giorgia Meloni e Donald Trump, tenutosi a sorpresa nella residenza di Mar-a-Lago, ha attirato l’attenzione di analisti e media, pur senza dichiarazioni ufficiali dai due leader o dai loro entourage. L’indiscrezione in merito a presunti accordi tra il Governo Italiano e SpaceX è di Bloomberg ed è stata seguita, poche ore dopo, dalla smentita del governo italiano.

Meloni e Musk: accordo con SpaceX più vicino dopo i colloqui a Mar-a-Lago?

Tra i temi principali del colloquio, si ipotizzano questioni come i rapporti Nato, il conflitto in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e il caso Sala. Un ruolo significativo potrebbe averlo avuto il possibile coinvolgimento di SpaceX, l’azienda di Elon Musk. Sebbene Musk non fosse presente al meeting, il suo interesse per investimenti in Italia rimane centrale. Secondo Bloomberg, le trattative tra Meloni e Trump avrebbero accelerato un progetto per un contratto quinquennale del valore di 1,5 miliardi di euro. L’accordo prevede la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri, compresi sistemi criptati di alta sicurezza per comunicazioni governative, militari e satellitari.

Nonostante l’approvazione preliminare da parte dei servizi di intelligence italiani e del Ministero della Difesa, alcuni funzionari italiani nutrono perplessità sull’impatto del progetto sui fornitori locali di telecomunicazioni. Tuttavia, la portata tecnologica e strategica dell’iniziativa potrebbe prevalere su queste resistenze.

Accordi con SpaceX: la smentita del Governo Meloni

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’incontro tra Meloni e Musk avrebbe accelerato i piani per SpaceX in Italia. Tuttavia, il Governo italiano ha smentito la notizia circolata. La smentita ufficiale della presidenza del Consiglio riguardo agli accordi su SpaceX è arrivata poche ore dopo l’indiscrezione di Bloomberg: “Le interlocuzioni rientrano nei normali approfondimenti degli apparati dello Stato”. La presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o raggiunti accordi con SpaceX per l’uso di Starlink. Le discussioni con la società fanno parte di normali approfondimenti tra lo Stato e imprese che gestiscono comunicazioni sicure. Inoltre, smentisce fermamente la notizia che il tema SpaceX sia stato trattato con Donald Trump. Notizia che viene “smentita ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola”.

Meloni-Musk: SpaceX al centro dei progetti tecnologici per l’Italia

Geopolitica e sfide economiche

Sul piano geopolitico, Meloni ha affrontato argomenti complessi. Uno dei nodi cruciali riguarda i potenziali dazi americani che, se imposti, potrebbero penalizzare gravemente l’export italiano, pilastro fondamentale del Made in Italy. Il rischio di nuove guerre commerciali, soprattutto in un contesto di ripresa economica fragile, resta una preoccupazione centrale per Roma.

In ambito Nato, Trump avrebbe espresso l’intenzione di chiedere un aumento del contributo militare da parte degli alleati, suggerendo un obiettivo del 5% del PIL. L’Italia, che non ha ancora raggiunto il 2%, si trova in una posizione delicata nonostante il suo impegno nelle missioni di pace internazionali.

Ruolo di Meloni nell’equilibrio transatlantico

Giorgia Meloni sembra guadagnare la fiducia di Trump, che ha elogiato la sua leadership definendola una figura chiave per i rapporti transatlantici. Questo potrebbe spianare la strada a un ruolo di mediazione tra Stati Uniti ed Europa, rendendo l’Italia un “ponte diplomatico” strategico.

Opzioni alternative al progetto SpaceX

In passato, l’Italia ha valutato alternative al progetto SpaceX, tra cui collaborazioni con la società europea Iris o lo sviluppo di una propria costellazione satellitare. Tuttavia, tali opzioni avrebbero richiesto costi ben superiori, stimati oltre i 10 miliardi di euro, rendendo l’accordo con SpaceX un compromesso economicamente più vantaggioso.