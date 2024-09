Meloni è stata a New York: ha ricevuto un riconoscimento da Musk ed è intervenuta all'Onu.

La Premier italiana, Giorgia Meloni, durante il suo viaggio a New York, ha partecipato a vari eventi di rilievo, tra cui l'assegnazione del premio Global Citizen Award 2024 da parte di Elon Musk. Ha tenuto incontri con i CEO di Google, Motorola e OpenAi incentrati sull'intelligenza artificiale, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti in Italia. Ha preso parte al summit sul futuro delle Nazioni Unite e al vertice contro le droghe sintetiche promosso da Joe Biden. Infine, ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, toccando temi come l'Africa, il multilateralismo, le crisi internazionali e il ruolo mediatore dell'Italia a Gaza e in Libano.