Meloni: "Governo vuole colmare divari tra territori e rendere Ssn moderno ed efficiente"

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) – "Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. E' la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma e promuovere con sempre maggiore determinazione l'adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening che, come sapete, sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, evitare l'insorgenza di malattie, e per intervenire con tempestività laddove è necessario.

Ecco perché la scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati generali a Napoli non è casuale, ma rientra nella strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio all'apertura degli Stati generali della prevenzione a Napoli.

"E rientrano in questa strategia – ha sottolineato – le tante azioni che il Governo ha messo in campo in questi 2 anni e mezzo. Penso alla scelta di destinare alla sanità stanziamenti record, che porterà il Fondo sanitario nazionale a 141 miliardi di euro nel 2027. Ricordo la decisione di valorizzare il personale sanitario, assicurando anche le risorse per i rinnovi contrattuali. Mi riferisco inoltre all'entrata in vigore dei nuovi Lea, che si aspettava da oltre 20 anni e che consente di accedere a prestazioni coperte dal sistema sanitario nazionale. E non dimentico, ovviamente, l'azione di sistema che abbiamo avviato per ridurre le liste d'attesae e assicurare ai cittadini risposte più veloci e tempestive ai loro bisogni".

"La nostra nazione deve viaggiare sui binari dell'eccellenza in ogni territorio – ha proseguito la premier – E questo vale, ovviamente, anche per ciò che riguarda la prevenzione. Sfida che oggi riparte da Napoli, con un evento che riunisce i principali protagonisti del sistema sanitario italiano. E il mio auspicio è che questi Stati generali possano rappresentare un nuovo inizio, e suggellare la nascita di un'alleanza che riconosce nella prevenzione il primo obiettivo dell'agenda della sanità e lo strumento per salvaguardare la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte un nuovo impegno collettivo per mettere al centro la prevenzione, colmare le distanze e costruire una sanità più equa, più giusta, più moderna. Un obiettivo che potrebbe sembrare ambizioso, e lo è, ma penso che sia alla nostra portata e che dobbiamo essere determinati a raggiungere. Per il bene dei cittadini e il futuro della nostra comunità nazionale".

"La cultura della prevenzione deve essere sempre più patrimonio di tutti. E' il miglior 'farmaco' per vivere meglio e più a lungo" ha rimarcarto il premier. "La partecipazione ai programmi di screening è decisiva per migliorare lo stato di salute", ha aggiunto. "Vogliamo costruire un modello proattivo che anticipi i rischi prima che diventino un'emergenza, con programmi di screening più diffusi e radicati sul territorio nazionale", ha concluso la presidente del Consiglio.