Meloni ha dichiarato all'ONU: "L'aggressione russa ha scatenato un effetto domino".

Parlando all’Assemblea Generale dell’ONU, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha discusso sull’aggressione della Russia all’Ucraina e l’effetto domino destabilizzante che ha oltre i propri confini. Meloni ha sottolineato la necessità di una nuova modalità di pensiero per affrontare quest’epoca complessa. Inoltre, ha sottolineato l’importanza del clima e dell’ambiente, critica l’ideologizzazione e la mancanza di solidarietà in tali questioni, sottolineando la necessità di una governance globale per l’intelligenza artificiale. Riguardo al tema della migrazione, Meloni sostiene che è necessario combattere con più impegno il traffico di esseri umani. Infine, ha affermato che riguardo alla questione ucraina, non è possibile ignorare la situazione.