Meloni annuncia viaggio in Libano, Tajani organizza visita in Israele e Palestina: sforzi per la partecipazione italiana al Consiglio europeo

È già in programma il mio viaggio in Libano, mentre il ministro Tajani sta organizzando una visita in Israele e Palestina la prossima settimana. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dalla premier Giorgia Meloni durante le sue risposte nel dibattito al Senato, in preparazione del Consiglio europeo, rivolgendosi al senatore di Italia Viva, Enrico Borghi. Ha sottolineato che con la nostra partecipazione stiamo compiendo ogni sforzo possibile