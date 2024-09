Meloni in un'intervista con Del Debbio ha dichiarato: "L'occupazione ha raggiunto il livello più elevato dall'epoca di Garibaldi".

Durante un’intervista condotta da Paolo Del Debbio nel programma ‘4 di sera’ su Rete 4, Giorgia Meloni ha sottolineato i progressi economici, difeso l’assegno unico e, in riferimento al mercato del lavoro, ha notato: ‘Attualmente abbiamo la percentuale di disoccupazione più bassa dal 2008 e il maggior numero di occupati da quando Garibaldi ha unificato l’Italia’. Ha notato anche l’aumento dei contratti a tempo indeterminato e l’occupazione femminile, nel frattempo la precarietà è in calo. ‘Quest’anno siamo la quarta nazione per export a livello globale. È necessaria la continuità per favorire gli investimenti e per mettere in atto serie politiche. Avevamo risorse limitate, che abbiamo concentrato; basta con i bonus indiscriminati.’