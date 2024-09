Meloni: 'La crescita dell'Italia è attribuibile al settore produttivo'

La Presidentessa del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato l'intenzione di firmare il ventesimo accordo di coesione con la Puglia, con un investimento complessivo che supera i 35 miliardi. Sottolinea che l'Italia cresce al doppio della media UE grazie all'industria e ai lavoratori italiani. Ha evidenziato il ruolo del Sud come motore economico, ottenendo nel 2023 risultati superiori alla media nazionale in termini di PIL, occupazione e investimenti, che hanno portato l'Italia al quarto posto nelle esportazioni mondiali. Mette l'accento sulla necessità di potenziare il Sud, non tramite incentivi, ma attraverso investimenti e infrastrutture. Ha ricordato le riforme attuate per migliorare l'utilizzo delle risorse e minimizzare le disparità tra le aree del Paese, e ha terminato citando la creazione della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno e l'assegnazione di 3,4 miliardi per il credito fiscale sugli investimenti.