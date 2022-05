Meloni: nella maggioranza qualcuno dà segnali di nervosismo

Roma, 16 mag. (askanews) – “Mi pare” che sulla tenuta dell’esecutivo “ormai ci sia una difficoltà enorme, anche sul decreto come quello di oggi, sul quale ci sono anche delle cose importanti, noi abbiamo contestato il fatto che si usasse il tema dell’Ucraina per infilarci dentro cose che non c’entravano assolutamente nulla, ma c’erano anche delle materie importanti e la maggioranza evidentemente o è troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali e quei segnali sono di nervosismo”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione di un libro di Vittorio Feltri.”Ma per me è una buona notizia se il governo va a casa”, ha precisato.