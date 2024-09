Meloni riceve il 'Global Citizen Award 2024' direttamente da Musk.

Il ‘Global Citizen Award 2024’ del Consiglio Atlantico è stato assegnato alla premier italiana Giorgia Meloni per il suo ruolo di pioniera come prima donna capo del governo italiano e per il sostegno incondizionato all’Unione Europea e all’alleanza transatlantica. La sua leadership nel G7 del 2024 è stata anche lodevolmente citata. Questo riconoscimento di alto profilo le è stato consegnato da Elon Musk, il noto patron di Tesla e X, una decisione che ha creato discussione all’interno del think tank e ha generato polemiche politiche. Musk e Meloni si trovavano al medesimo tavolo durante l’evento, tenutosi alla Ziegfeld Ballroom di New York.

Nel corso dello stesso evento, il premio è stato assegnato anche a Kyriakos Mitsotakis, Primo Ministro della Grecia, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidente del Ghana, e Miky Lee, Vicepresidente del gruppo aziendale sudcoreano CJ.

Il premio viene generalmente assegnato durante la settimana ad alto contenuto diplomatico dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a personalità che hanno avuto un impatto significativo a livello mondiale. Past recipients include illustrious personalities like Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Queen Rania of Jordan, Mario Draghi, and Sundar Pichai.