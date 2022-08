Meloni: se FdI prende più voti il nome per Palazzo Chigi è il mio

Roma, 8 ago. (askanews) – “Le regole si conoscono, io a differenza di quello che piace alla stampa non farò la campagna elettorale parlando di nomi, premier e ministri, le regole si conoscono nel centrodestra, il partito che vince propone al presidente della Repubblica la figura che vorrebbe fosse indicata come premier, poi spetta a lui. Ma se vinciamo noi il nome sono io, la cosa che non capisco è perché la Meloni no: chi vota Fratelli d’Italia vota in quest’ottica, non per trovarsi un Giuseppe Conte”.

Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata su Rtl 102.5.