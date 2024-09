Meloni si trova a Cernobbio, passando dalla questione Sangiuliano al supporto per l'Ucraina.

Durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio, Giorgia Meloni ha affrontato la questione della recente dimissione di Gennaro Sangiuliano. Ha respinto l'idea che situazioni come queste possano inficiare la stabilità del governo, affermando: "Se qualcuno pensa che casi come quello di Sangiuliano possano mi...

Durante il Forum Ambrosetti a Cernobbio, Giorgia Meloni ha affrontato la questione della recente dimissione di Gennaro Sangiuliano. Ha respinto l’idea che situazioni come queste possano inficiare la stabilità del governo, affermando: “Se qualcuno pensa che casi come quello di Sangiuliano possano minare il governo, è in errore. Un ministro si è dimesso, auguriamo un buon lavoro al successore”. Ha inoltre ricordato con gratitudine il lavoro svolto da Sangiuliano.

Nel corso del forum, Meloni ha avuto un dialogo bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. La leader politica ha rimarcato l’importanza di continuare a sostenere Kiev, dichiarando: “Non dobbiamo cedere sulla questione ucraina”. Ha riaffermato l’incessante impegno nei confronti della legittima difesa di Kiev e della ricerca di una pace equa e duratura.