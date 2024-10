COMUNICAZIONI AL SENATO

Meloni: “È tempo di un cambiamento per l’Ue”

Durante un intervento in Senato, il presidente del Consiglio ha dichiarato: “L’epoca in cui siamo stati a nostro agio è giunta al termine”. Ha poi risposto alle affermazioni di Sea Watch, che aveva definito le guardie costiere “veri trafficanti di uomini”, definendo tali parole “indegne e vergognose”.

Nel suo discorso al Senato in preparazione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, Giorgia Meloni ha esortato a rivedere la funzione dell’Europa. Ha affermato che “l’Europa di domani non può rimanere quella di ieri e di oggi; è necessario un cambiamento totale nelle sue priorità, nel suo modo di operare e nella sua visione”. Ha aggiunto che “dobbiamo chiederci quale tipo di avvenire vogliamo per l’Europa” poiché “la rilevanza del nostro continente non è affatto garantita”. Ha poi evidenziato che “l’era in cui ci siamo adagiati a lungo è terminata”.