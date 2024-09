Meloni sta puntando su BlackRock, con un occhio di riguardo per potenziali investimenti.

Meloni sta puntando su BlackRock, con un occhio di riguardo per potenziali in...

Meloni sta puntando su BlackRock, con un occhio di riguardo per potenziali in...

La capo del governo italiano, Giorgia Meloni, ha incontrato il CEO di BlackRock, Larry Fink, per discutere possibili investimenti del fondo americano in Italia, focussing su data center e infrastrutture energetiche. È stato pattuito di creare un gruppo di lavoro per implementare progetti congiunti. Si è parlato anche dello sviluppo di un partenariato con l'Africa e la ricostruzione dell'Ucraina.

Oggi Giorgia Meloni, la capo di governo, ha accolto Larry Fink, il direttore e CEO del fondo di investimento americano BlackRock, a Palazzo Chigi. Quest’incontro fa seguito alla presenza di Fink all’evento del Vertice G7, tenutosi nell’ambito dell’iniziativa Partnership per l’infrastruttura e l’investimento globale (PGII) co-presieduto da Meloni e il presidente statunitense Joe Biden, a Borgo Egnazia a giugno. E’ quanto riporta Palazzo Chigi.

Durante l’incontro, Meloni e Fink hanno discusso ampiamente sulla possibilità di investimenti del Fondo statunitense in Italia, in particolare nello sviluppo di ‘data center’ e delle relative infrastrutture energetiche. Inoltre, la capo del governo ha illustrato a Fink le opportunità di investimento nel settore delle infrastrutture di trasporto nazionali e in altri ambiti strategici.

È stato anche concordato di istituire un piccolo gruppo di lavoro, coordinato da Palazzo Chigi, per l’implementazione dei progetti da sviluppare in collaborazione.

Palazzo Chigi aggiunge che durante il colloquio è stato preso in considerazione il tema dello sviluppo di un nuovo partenariato equo con l’Africa e l’introduzione di nuovi meccanismi di finanziamento per progetti condivisi con le nazioni africane, sulla base delle necessità in termini di finanza climatica.

Infine, è stato toccato anche il tema della ricostruzione dell’Ucraina, in previsione della Conferenza che si terrà in Italia nel 2025.