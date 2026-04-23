Meloni: sulla crisi energetica l'Ue deve essere più coraggiosa

Agia Napa (Cipro), 23 apr. (askanews) – In merito alla crisi energetica in credo che “l’Europa debba essere molto più coraggiosa. Chiaramente apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione sul tema dell’energia. È un passo in avanti, ma non è un passo in avanti sufficiente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando ad Agia Napa per la prima giornata del vertice informale Ue.”Penso che sarebbe un errore, l’ho già detto in passato, se noi credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati oltre, come è accaduto in passato, perché quando ci si muove troppo tardi il prezzo che si paga è più alto e quindi secondo me bisogna ragionare con maggiore apertura ed efficienza”, ha detto.