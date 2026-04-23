Zelensky al vertice Ue dopo il via libera al prestito da 90 miliardi

Ayia Napa (Cipro), 23 apr. (askanews) – Volodymyr Zelensky arriva al vertice Ue di Ayia Napa, a Cipro, rafforzato dal via libera europeo a un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev, rimasto bloccato per mesi dal veto dell’Ungheria di Viktor Orban. Ad accoglierlo ci sono la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.Lo sblocco dei fondi arriva insieme a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e segna la fine di uno stallo che aveva rallentato il sostegno europeo all’Ucraina.

Zelensky chiede che la prima tranche venga erogata già tra maggio e giugno e rilancia anche sul piano politico, tornando a chiedere un’adesione piena all’Unione europea.Sul tavolo dei colloqui ci sono anche la produzione congiunta di armi, la difesa aerea ucraina e le ricadute della guerra in Medio Oriente sui prezzi dell’energia.

Resta invece più lontano l’obiettivo dell’ingresso di Kiev nell’Ue: anche senza Orban, tra i Ventisette continua a prevalere la prudenza.