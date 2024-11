Meloni, Zelensky, Modi, i leader del mondo si congratulano con Trump

Roma, 6 nov. (askanews) – Congratulazioni dai leader di tutto il mondo a Donald Trump sono arrivate quando il risultato elettorale delle presidenziali Usa è ben delineato e manca poco dall’ufficialità.

“A nome mio e del governo italiano le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente” ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Congratulazioni per il più grande ritorno della storia!”, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Il suo storico ritorno alla Casa Bianca offre un nuovo inizio per l’America e un forte impegno a favore della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una vittoria enorme!”.

È “la rinascita di un vero guerriero”, un'”epica vittoria” per l’ex presidente del Brasile di estrema destra Jair Bolsonaro, che ha condiviso immagini di momenti insieme a Trump. Mentre il primo ministro indiano Narendra Modi ha scritto sui social: “Non vedo l’ora di rinnovare la nostra collaborazione per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico globale India-Usa”.

Anche il presidente ucraino Volodymr Zelensky si è congratulato con Trump, parlando di “impressionante vittoria elettorale” e auspicando un “forte sostegno bipartisan Usa” per l’Ucraina. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha commentato: “Speriamo che le relazioni Turchia-Usa si rafforzino e che le crisi e le guerre regionali e globali, in particolare la questione palestinese e la guerra Russia-Ucraina, finiscano; Credo che verranno fatti maggiori sforzi per un mondo più giusto”. Mentre il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha detto che la leadership di Trump “sarà ancora una volta fondamentale per mantenere forte” l’Alleanza Atlantica.

Sul fronte europeo, tra gli altri, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, si è augurata di lavorare con Trump “insieme su una forte agenda transatlantica”. “Pronti a lavorare insieme come abbiamo fatto per quattro anni. Con le tue convinzioni e le mie. Con rispetto e ambizione. Per più pace e prosperità”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron che, secondo la France presse, ha concordato la linea con il cancelliere tedesco Olaf Scholz sentito al telefono. E anche il primo ministro britannico Keir Starmer, laburista e dunque ideologicamente lontano da Trump, si è congratulato con il candidato repubblicano, affermando: “Non vedo l’ora di lavorare con lei negli anni a venire”.