**Mes: Salvini, 'no grazie, per l'Italia nessun vantaggio'**

**Mes: Salvini, 'no grazie, per l'Italia nessun vantaggio'**

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Mes? No! Il Parlamento, grazie anche alla posizione ferma della Lega che ha sempre combattuto il Mes sin dai tempi di Monti, ha già respinto il tentativo dell'Ue di metterci questo cappio al collo. Dalla trasformazione in 'salva banche' non avre...