Messina Denaro: oculista indagato ai pm di Palermo, 'Non sapevo che fosse il boss'**

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – "Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro". Lo ha ribadito più volte agli inquirenti Antonino Pioppo, 69 anni, direttore della clinica oculistica dell’ospedale Civico di Palermo, indagato per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena e cerca riscontri perché avrebbe avuto in cura il boss durante la latitanza. Il medico, che è stato sentito tempo fa prima di essere iscritto nel registro degli indagati, avrebbe avuto in cura il boss e lo avrebbe visitato più volte.