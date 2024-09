Mete di mare: le più di tendenza nel 2024 in Italia 

Quali sono le mete di mare più di tendenza nel 2024? Con l’estate che non è ancora finita e temperature ancora perfette per bagni e tintarelle, rispondere a questa domanda può essere preludio a un viaggio alla scoperta di località di mare popolari e che quest’anno hanno conquistato molti con spiagge incontaminate, acqua cristallina, lidi e locali alla moda e un gran numero di altre attrazioni e servizi. Su Terredimare.it è possibile scoprile nel dettaglio e costruire itinerari personalizzati attraverso i posti di mare più trendy della stagione.

Un’altra Puglia: il Gargano

Molti vacanzieri hanno preferito quest’anno il Gargano ad altre mete classiche per il mare in Puglia, come soprattutto il Salento. Questa zona, a cui spesso ci si riferisce come “lo sperone d’Italia”, è caratterizzata da un litorale di rocce bianche che si specchia direttamente sul mare dando vita a calette nascoste, raggiungibili solo via mare, dove l’acqua è cristallina e regna il silenzio. Gli appassionati di immersioni e snorkeling non dovrebbero lasciarsi scappare una tappa alle Isole Tremiti: qui è possibile ammirare, infatti, un gran numero di speci (piante, pesci, eccetera) sottomarine. In serata meritano una visita i borghi di Vieste e Peschici, dove deliziarsi con le specialità tipiche della cucina pugliese.

L’Argentario: la meta di mare trendy in toscana

Tra le mete di mare più di tendenza nel 2024 per chi è rimasto in Italia c’è stato anche l’Argentario: un ampio tratto di costa toscana in provincia di Grosseto. La destinazione è perfetta sia per le famiglie, grazie al gran numero di spiagge sabbiose e attrezzate con lidi e ogni altro servizio a prova di bambini, e sia per chi viaggia in coppia o in solitaria ed è alla ricerca di posti più tranquilli e appartati. Calette lontane dalla folla come Cala del gesso o Cala piccola sono perfette, infatti, per godersi il mare e la natura in totale relax. A Porto Santo Stefano e Porto Ercole si va per un aperitivo al tramonto, una cena a base di pesce, una passeggiata romantica, ma anche per fare un po’ di shopping in botteghe artigianali e boutique di lusso.

Alla scoperta delle Isole pontine

Anche le Isole pontine hanno attirato quest’estate più visitatori che in passato. L’arcipelago si trova al largo della costa laziale ed è formato da sette isole di cui le più famose sono Ponza (che gli dà il nome), Ventotene e Santo Stefano. Essendo di origine vulcanica queste isole sono caratterizzate da una costa frastagliata e a picco sul mare: i panorami sono ineguagliabili, ma a soffrirne è in qualche caso l’accessibilità delle spiagge che sono poco consigliate per questo a famiglie con bambini, persone con mobilità ridotta e più in generale a chi ama la sabbia. Sott’acqua c’è un intero mondo da scoprire, cosa che rende le isole pontine un paradiso per sub e amanti delle immersioni. I piccoli centri abitati non offrono molto di più di quello che può offrire un borgo di pescatori: tranquillità, buona cucina, chiacchiere con gli abitanti del posto, tutto quello di cui si ha bisogno a ben pensarci per staccare davvero la spina dal tran tran quotidiano.