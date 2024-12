Il meteo per il weekend dell’Immacolata, e la festività dell’8 dicembre, che quest’anno cade di domenica, si prospetta con l’arrivo di un vortice a carattere freddo che colpirà gran parte dell’Europa centrale e coinvolgerà anche l’Italia. Sono previsti inoltre neve, vento forte e temperature molto fredde.

Meteo weekend 8 dicembre: neve su Alpi e anche su buona parte dell’Appennino

Neve su Alpi a anche su buona parte dell’Appennino, mentre sulle regioni del medio-basso Adriatico le precipitazioni nevose potrebbero anche raggiungere quote molto basse, fino scendere sulle pianure. Non saranno con ogni probabilità interessate da questo fenomeno nevoso città come Torino, Milano e Bologna: infatti non sono favorite nevicate sulle pianure settentrionali. Si prevede che non mancheranno invece rovesci di graupel (neve tonda) e fenomeni temporaleschi specie al Centro-Sud. Le temperature caleranno dunque sensibilmente con venti intensi e un’atmosfera prettamente invernale per questa la festività.

Raffiche di vento e atmosfera invernale nel giorno dell’Immacolata

Proprio il giorno dell’Immacolata, infatti, potrebbero registrarsi raffiche di vento anche di oltre 70-80km/h soprattutto sul versante tirrenico. La velocità dei venti potrà superare i 100km/h sulla Sardegna e potrebbero essere previste mareggiate importanti. Inoltre si riscontra la possibilità di venti tempestosi anche in quota su Alpi e Appennino con possibili disagi.