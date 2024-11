Meteo: in Lombardia condizioni stabili con cielo sereno in montagna e nebbie in pianura

Meteo: in Lombardia condizioni stabili con cielo sereno in montagna e nebbie ...

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Sull'Europa Centrale permane un vasto campo di alta pressione che marginalmente interessa anche il Nord Italia, dove il tempo rimane quindi stabile e dove la scarsa circolazione del vento unita agli alti tassi di umidità rimarca condizioni di foschie e nebbie diffuse durante le ore più fredde; discorso diverso per i rilievi dove il cielo è sereno.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, tra oggi e domani, una debole perturbazione che apporterà sulla regione maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, a cui seguiranno condizioni stabili con cielo sereno in montagna e nebbie in pianura, quest'ultima maggiormente probabile al mattino e dopo il tramonto.

Un cambiamento è atteso per martedì, quando una veloce area di bassa pressione in discesa dal Nord Europa potrebbe aprire la strada ad una fase di tempo piovoso e generalmente più freddo, motivo per cui si indica il possibile ritorno della neve sulle Alpi.