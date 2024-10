Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questo.

Un'esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di un edificio di tre piani a Gallio, Vicenza, il 1° ottobre. Si teme per una persona scomparsa, un medico recentemente pensionato. La fuga di gas è stata innescata da lavori di scavo che hanno danneggiato una tubazione. Un'altra persona è stata ferita nell'incidente. Suem 118, vigili del fuoco e diverse squadre di soccorso sono presenti sul posto per gestire l'incidente e cercare eventuali sopravvissuti.

GALLIO – Un’esplosione causa il crollo di un edificio di tre piani: si teme per una persona scomparsa. Questo pomeriggio, martedì 1° ottobre, intorno alle 17:15, un immobile di tre livelli è venuto giù a Gallio, in via Ech, sull’altopiano di Asiago (Vicenza), a causa di un’esplosione originatasi da una fuga di gas. Risulta ancora una persona dispersa. Si tratta di un medico del distretto sanitario di Asiago, recentemente andato in pensione, che si trovava nell’appartamento al momento del crollo. I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto insieme agli operatori del Suem 118 e a diverse squadre di soccorso, inclusa un’unità speciale da Mestre per le operazioni di ricerca di eventuali sopravvissuti fra le macerie. L’incendio provocato dall’esplosione ha coinvolto anche la strada circostante, costringendo all’evacuazione dell’area. Un’altra persona è stata ferita nell’incidente e trasportata all’ospedale di Asiago con ustioni al volto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dei fatti

A partire dalle 17, i vigili del fuoco si sono mossi per affrontare una fuga di gas che ha generato un incendio stradale e ha causato il parziale crollo di un’abitazione: continua la ricerca di una persona risultata dispersa. Durante alcuni lavori di scavo in via Ech, un escavatore ha accidentalmente danneggiato una tubazione di gas metano a media pressione. Questo ha innescato un incendio che ha interessato gran parte della strada. Pochi minuti dopo, l’incendio ha portato a un’esplosione che ha provocato il crollo di un edificio di tre piani.

Secondo le prime indagini, la fuga di gas è stata causata da un operatore che ha perforato accidentalmente il gasdotto mentre lavorava alla posa di cavi. L’esplosione ha provocato il crollo di un’abitazione e le fiamme si sono propagate anche nel vicino parco della Fratellanza. Italgas ha comunicato che l’incidente è stato causato «da un’impresa esterna» che stava effettuando un intervento di trivellazione orizzontale, danneggiando così la condotta. Nel frattempo, i vigili del fuoco di Vicenza e Mestre sono impegnati a estinguere il violento incendio scatenato dall’esplosione. Gli esperti di Italgas sono sul luogo per mettere in sicurezza la parte danneggiata della condotta e fermare la fuga di gas. Attualmente, si segnala un disperso e alcune persone hanno subito ferite.