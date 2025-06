Michael Douglas: "Mi scuso per Trump da parte del mio Paese"

Taormina, 10 giu. - (Adnkronos) - “Mi scuso e mi vergogno con i miei amici, con i miei vicini in Canada, in Messico o in tutti i Paesi dell’Unione europea e della Nato. Mi rendo conto che il mio Paese è responsabile del caos che regna nel mondo. Sono imbarazzato e mi scuso". ...