Migranti: Alfieri (Pd), 'su Albania spot da 800 mln, governo ammetta sconfitta'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Sull’Albania siamo di fronte a uno spot elettorale da 800 milioni per le tasche degli italiani, mentre si sta discutendo per riuscire a trovare un milione per le borse di studio dei figli delle vittime del dovere e 3 milioni per le esenzioni fiscali per che ha perso un proprio caro nell’esercizio delle proprie funzioni, come i poliziotti e i carabinieri. Il governo ci ripensarci e venga in aula ad ammettere che è una sconfitta che sta costando 800 milioni agli italiani”. Lo ha denunciato il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.