Migranti: Calovini (Fdi), 'risultati memorandum Tunisia finora straordinari'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "I risultati del memorandum tra Unione Europea e Tunisia, fortemente voluto da Giorgia Meloni e da tutto il governo italiano, sono stati straordinari. Sullo stop alla migrazione clandestina, del resto, questo governo si giocava molta della sua credibilità. E i numeri ci danno ragione. Dal momento dell'entrata a regime del memorandum le partenze si sono ridotte sensibilmente, da 16mila a 1.900 tra settembre e ottobre, con numeri che sono rimasti tali anche nei mesi successivi. Inoltre sono stati arrestati ben 750 trafficanti da parte delle autorità tunisine, come annunciato oggi dalla commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson. Evidentemente l'intuizione di Giorgia Meloni era giusta. Bisogna dar vita ad accordi anche con altri paesi perché questo si è rivelato finora il modo migliore per diminuire gli sbarchi sulle nostre coste". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Esteri alla Camera, Giangiacomo Calovini.