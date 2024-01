Migranti: Foti, 'risultati importanti da memorandum con Tunisia'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Lo avevamo previsto e i fatti ci stanno dando ragione: il Memorandum europeo con la Tunisia sta offrendo i suoi importantissimi frutti. Drastica diminuzione degli sbarchi e arresto di centinaia di criminali che si arricchivano sulla pelle dei disperati: questi sono i risultati che l'Europa sta raggiungendo dopo aver invertito la rotta con le politiche degli anni scorsi sostenute dalle sinistre italiane ed europee". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"In un contesto geopolitico ricco di fronti di guerra che non fanno altro che alimentare l'instabilità internazionale, il modello offerto dal Memorandum è quello vincente come confermano il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson e il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. Anche sul fronte dell'immigrazione la strada intrapresa è quella giusta con buona pace delle megere antinazionali, dal Pd al M5S, e dei loro alleati europei", conclude Foti.