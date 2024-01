Migranti: Fratoianni, 'accordo con Albania gigantesca truffa'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "È la destra bellezza! In Parlamento si discute di una gigantesca truffa ai danni degli italiani e degli albanesi. Peraltro, l'Albania sta aspettando che la propria Corte Costituzionale dica qualcosa, mentre noi in Italia andiamo avanti con la procedura d...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "È la destra bellezza! In Parlamento si discute di una gigantesca truffa ai danni degli italiani e degli albanesi. Peraltro, l'Albania sta aspettando che la propria Corte Costituzionale dica qualcosa, mentre noi in Italia andiamo avanti con la procedura d'urgenza. Siamo al ridicolo, anche perché l'accordo non esiste che porta ad una grande spesa per gli italiani". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Comunque discutiamo di un accordo che non esiste – prosegue il leader di SI – un accordo che non produrrà alcun esito, tranne uno certo gigantesco esborso di risorse pubbliche molte di più di quante ne spenderemo per fare le stesse cose con più efficienza nel nostro Paese. Se occorre aumentare la rapidità con cui lo Stato si occupa delle pratiche di richiesta all'asilo e con cui gestire più efficacemente un fenomeno migratorio come quello che abbiamo di fronte, si intervenga in Italia dove manca il personale nelle questure e nelle prefetture, evitando anche di inventare giganteschi pasticci sul piano del diritto Italiano ed internazionale". "Insomma – conclude Fratoianni – siamo davanti ad una truffa bella e buona: è la destra bellezza!".