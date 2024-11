Migranti: Furfaro, 'altra figuraccia, altro che 'accordo storico' con Albania'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Un'altra figuraccia. Il Tribunale di Roma ha rinviato alla Corte di giustizia europea il giudizio sulla convalida del trattenimento delle persone migranti in Albania. Significa che, anche questa volta, i 7 esseri umani deportati nel centro albanese dovranno essere riportati in Italia". Così Marco Furfaro del Pd sui social.

"Significa, cioè, che spenderemo altri 250mila euro – tanto costa ogni viaggio – per porre fine a un'odiosa operazione di propaganda e per consentire il rientro di 7 persone scambiate per pericolosi invasori. Ricapitolando, dal 15 ottobre a oggi, questo è il bilancio dell''accordo storico' con l'Albania: persone migranti sbarcate in Italia: 4375; persone migranti deportate in Albania: 23; persone migranti rientrate in Italia: 23; 'effetto deterrenza': 0%".

"Quando gli ospedali chiuderanno, quando i trasporti mancheranno, quando nelle scuole non ci sarà nemmeno la carta igienica, ricordatevi di come il Governo Meloni ha buttato un miliardo di euro dalla finestra per farsi lo spot elettorale. Calpestando la legge e qualsivoglia diritto, mettendo alla gogna i giudici, collezionando una figuraccia dopo l'altra. Ogni scusa, ammesso che ce ne saranno, non cancellerà mai questa atroce vergogna".