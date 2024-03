Migranti: Mattarella, 'sciocchezza dire torna al tuo Paese'**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Non so chi ti abbia detto di tornare al tuo Paese, il tuo Paese è questo, i veri italiani sono quelli come te, non quelli che ti dicono queste sciocchezze, perché il nostro Paese è fatto da voi, da tutti voi, da qualunque parte si venga, convint...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Non so chi ti abbia detto di tornare al tuo Paese, il tuo Paese è questo, i veri italiani sono quelli come te, non quelli che ti dicono queste sciocchezze, perché il nostro Paese è fatto da voi, da tutti voi, da qualunque parte si venga, convinti di volersi impegnare per avere un futuro migliore. Questo rende conforme allo spirito della nostra Costituzione, quindi pienamente dentro lo spirito della nostra Repubblica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita Punto Luce delle Arti di Ostia di Save the children, rispondendo ad una giovane italo-argentina che aveva raccontato che si sente dire 'tornatene al tuo Paese'.