Migranti: Ok Camera a ratifica protocollo Italia-Albania, testo passa Senato**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Con 155 voti a favore, 115 contrari e 2 astenuti la Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori, con il quale l'Albania riconosce al nostro Paese il diritto all'utilizzo di determinate aree, concesse a titolo gratuito, destinate alla realizzazione di strutture per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il provvedimento reca, inoltre, alcune norme di coordinamento con l'ordinamento interno. Il testo passa ora all'esame del Senato.