Migranti: Ricciardi (Pd), 'centri Albania sono prova fallimento Meloni'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – "I centri in Albania rappresentano un gigantesco buco nero, sia sul piano dei diritti fondamentali sia su quello economico. I lavori per la loro realizzazione sono stati inspiegabilmente secretati: non si conoscono i nomi delle aziende coinvolte, né i criteri con cui sono stati assegnati appalti e subappalti, spesso in deroga alle regole.

Un’opacità totale. Cosa sta cercando di nascondere il Governo?” Così, in Aula alla Camera, il vicepresidente dei deputati democratici Toni Ricciardi.

“Parliamo di oltre un miliardo di euro di denaro pubblico gettato in un progetto fallimentare, privo di qualsiasi efficacia in termini di deterrenza migratoria. I centri in Albania sono il simbolo plastico dell’incapacità del Governo, che oggi tenta di coprire questo epocale fallimento attaccando chiunque osi sollevare dubbi -dalla magistratura all’opposizione- pur di giustificare un’operazione sbagliata fin dall’inizio. L’accordo tra Italia e Albania -ha proseguito Ricciardi- non funziona e non funzionerà: calpesta i diritti umani e ha già prodotto un costo superiore al miliardo di euro per le casse dello Stato. Una cifra enorme, che continua a lievitare. Per questo chiediamo al Governo di fermare questa pericolosa deriva, questo spreco insostenibile di risorse pubbliche che sta alimentando uno scontro senza precedenti tra poteri dello Stato, minando alla radice i principi democratici e costituzionali”.