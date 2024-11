Migranti: Salvini, 'un'altra sentenza politica contro gli italiani'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Un’altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei ...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Un’altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei anni di galera per aver difeso i confini…”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini sul nuovo stop del tribunale di Roma ai migranti negli hotspot in Albania.