Migranti: Schlein a Meloni, 'governo su Albania truffa italiani, speso 1 mln a migrante'**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "In sordina il governo sta truffando gli italiani". Elly Schlein non usa mezzi termini in Transatlantico alla Camera, dove è stato appena approvato il dl Albania. La segretaria è con i deputati Pd che da un anno vanno in ispezione, quasi ogni setti...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "In sordina il governo sta truffando gli italiani". Elly Schlein non usa mezzi termini in Transatlantico alla Camera, dove è stato appena approvato il dl Albania. La segretaria è con i deputati Pd che da un anno vanno in ispezione, quasi ogni settimana, nei centri albanesi. Un progetto che, sottolineano i dem, "è fallito".

Ed ora la premier Meloni, incalza Schlein, "per coprire quel fallimento cerca di fare un cambio di destinazione d'uso" dei centri in Albania con il dl passato oggi a Montecitorio trasformandoli in Cpr.

"Non ospiteranno più persone a cui impediscono di arrivare in Italia, questi centri ospiteranno persone che erano già detenute in Italia. Portano migranti che sono già nei Cpr italiani in Albania e poi li riportano in Italia per rimpatriarli. A cosa serve? -rimarca Schlein- Solo ad alimentare la propaganda. Meloni non vuole ammettere che ha fallito quanto prometteva in quel video: 'funzioneranno, dovessi non dormirci la notte', disse. Io avrei preferito che la presidente del Consiglio non dormisse la notte sulle liste d'attesa…".

Il tutto con costi esorbitanti, denunciano i dem. "Il 20 maggio di un anno fa i centri in Albania dovevano essere operativi. Il governo contava di ospitarvi 36mila migranti: ad oggi sono meno di 150. E stando ai loro calcoli -dice Matteo Orfini- i centri costano 130 milioni l'anno. Se anche prendissimo per buona la cifra questo vuole dire che ogni migrante costato 1 milione a testa allo Stato, ai cittadini italiani".

Per i dem va smontata anche la narrazione della destra sull'effetto 'deterrenza' dei centri in Albania. "Deterrenza? Ieri il Viminale ha aggiornato i dati degli sbarchi al 14 maggio: sono superiori all'anno precedente. Sono arrivati più migranti, quale effetto deterrenza?", aggiunge Orfini. I deputati dem che stanno settimanalmente visitando i centri denunciano anche la difficoltà di avere informazioni. "C’è grande opacità. CI vengono negati dati e informazioni. C'è una violazione prerogative parlamentari", aggiunge Rachele Scarpa.

Meloni, rimarca Matteo Mauri, "vuol far funzionare per forza una cosa che strutturalmente non può funzionare. E' tutta solo propaganda nella corsa tra Meloni e Salvini che, a furia di smarcarsi a destra, producono disastri. Noi abbiamo voluto fin da subito alzare il velo e continueremo a farlo. L'insistena con cui Meloni cerca di far funzionare i centri in Albania, dimostra proprio il loro fallimento per un progetto ingiusto, lesivo della dignità persone e che ha creato buco economico".

Conclude Schlein: "L'avevano venduta come un modello innovativo per evitare che le persone arrivassero in Italia per poter chiedere l'asilo. Quando abbiamo segnalato che questo violava il diritto costituzionale e il diritto europeo ci hanno sostanzialmente riso in faccia". Ora per coprire il "proprio fallimento, ora questi centri ospiteranno persone che erano già detenute in Italia. Ma la toppa è peggiore del buco: perché spendere tutti 'sti soldi degli italiani per portare migranti in Albania e poi riportarli indietro e rimpatriali di nuovo dall'Italia. Allora potevano rimpatriarli da dove li hanno presi".