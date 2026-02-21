Milano: aperto fascicolo su sparatoria, procura indagherà poliziotto come atto dovuto

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria che ieri, domenica 1 febbraio, stava costando la vita a Liu Wenham, che ha sparato ai poliziotti in zona Rogoredo ed è stato colpito. L'uomo, forse con disturbi psichiatrici, dopo aver rubato la pis...

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria che ieri, domenica 1 febbraio, stava costando la vita a Liu Wenham, che ha sparato ai poliziotti in zona Rogoredo ed è stato colpito. L'uomo, forse con disturbi psichiatrici, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada.

L'indagine, affidata alla pm Simona Ferraiuolo e al procuratore capo Marcello Viola dovrà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il profilo del 30enne, non regolare in Italia, fermato dagli agenti tre volte negli ultimi quattro giorni.

Se la posizione del ferito, ricoverato in condizioni gravissime, è più certa – potrebbe rispondere di rapina aggravata e tentato omicidio -, in Procura si valuta invece il tipo di contestazione da contestare al poliziotto, un'iscrizione "come atto dovuto" per poter consentire anche all'agente di poter partecipare con propri consulenti e dimostrare che il colpo è stato esploso come legittima difesa.