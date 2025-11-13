Milano: Catella, 'già 11 giudici hanno dimostrato estraneità ad accuse' su urbanistica

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – "In 120 giorni (dalla notifica delle accuse all'udienza in Cassazione, ndr) undici giudici, oltre alla stessa Procura generale di Stato, hanno radicato progressivamente fino al livello massimo della magistratura la nostra estraneità a quanto contestatoci". Lo afferma Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima sgr, dopo che la Suprema Corte ha definito inammissibile il ricorso della Procura di Milano nell'inchiesta sull'urbanistica e ha confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale del Riesame.

Questo "equivale a un riconoscimento virtuoso dell’integrità, del rigore, della professionalità e della capacità di reazione della nostra organizzazione e di tutte le persone di Coima" aggiunge.

"L’esperienza vissuta ha alimentato intensamente l’energia di tutti noi, accelerando processi evolutivi già in corso per fare sempre meglio e per raggiungere risultati eccellenti per tutti gli stakeholder per i quali operiamo. Vi ringraziamo per il sostegno e la fiducia che ci avete espresso concretamente in questi mesi, pronti ad avviare insieme con entusiasmo e vigore la prossima fase" conclude nel comunicato agli stakeholder.